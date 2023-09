Após suposta nova traição de Neymar, Bruna Biancardi posa grávida

Na manhã de quarta (20), Bruna Biancardi, 29, postou fotos em seu Instagram mostrando o barrigão de grávida. Isso acontece após novas polêmicas envolvendo uma suposta traição de Neymar Jr.

Os cliques compartilhados pela influenciadora são um ensaio em parceria com uma marca de roupas. Biancardi aparece exibindo a barriga, vestindo looks confortáveis, em tecido moletom na calça e em um top.

O ensaio fotográfico é a primeira postagem de Bruna após o story onde se pronunciou sobre o suposto caso de traição. "Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e a preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", escreveu ela na terça (19).