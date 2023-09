Ana Maria Braga desabafa em mensagem a Luísa Sonza: 'Traição dói'

Ana Maria Braga, 74, falou sobre a participação de Luísa Sanza, hoje, no Mais Você (Globo). A cantora leu uma carta, afirmou que foi traída e anunciou o fim do relacionamento com Chico Veiga durante o programa.

"Só quem já passou por uma decepção sabe do que a Luísa Sonza está falando. Traição dói, mas não abaixamos mais as nossas cabeças, porque estamos aqui umas pelas outras. Obrigada pela sensibilidade e coragem, linda. Você é uma fortaleza", escreveu a apresentadora, no X — antigo Twitter.

Sonza chorou e optou por revelar o fim da relação em uma entrevista hoje com Ana Maria Braga, no Mais Você. A cantora leu um texto em que afirmou ter sido traída.