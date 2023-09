Amigo especula sobre morte de Puglisi; irmão rebate: 'Tenta engajamento'

"Estou bem triste com a morte do Rafa, um dos poucos amigos que eu tenho. Estão noticiando as causas da morte, mas a causa real da morte dele foi depressão. Ele já estava mal há um tempo, eu tentei animar ele, alguns amigos também tentaram levantar ele", declarou ele, nos stories do Instagram.

Leo Puglisi, irmão de Rafa Puglisi, usou seu perfil no Instagram após o enterro do dentista para agradecer as mensagens de carinho e apoio e classificou a declaração de Diego Aguiar como "busca por engajamento".

Leo Puglisi rebate fala sobre depressão de Rafa Puglisi Imagem: Divulgação

"Como sempre acontece, existem pessoas que tentam se passar por amigo e, infelizmente, tentam desesperadamente ganhar engajamento com notícias completamente deturpadas. Que Deus abençoe, principalmente, estes tristes seres humanos", declarou.

Rafa Puglisi, o dentista dos famosos, morreu nesta segunda-feira (18), aos 35, após bater a cabeça na piscina de sua casa, na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. A causa da morte, segundo o boletim de ocorrência divulgado pela família, foi traumatismo cranioencefálico.