A Fazenda: Paioleira tem virada chocante e se torna favorita na enquete UOL

É fogo no feno! A votação para o Paiol de "A Fazenda 15" está cada vez mais acirrada e com boas reviravoltas. Uma das participantes que figurava nos últimos lugares da preferência do público, agora recuperou o fôlego e colou na segunda participante favorita a entrar no jogo.

Depois de começar o dia com liderança absoluta, Cezar Black voltou a ser o segundo mais cotado para entrar no jogo. De acordo com o público do UOL, por volta das 15h20, o ex-participante do "BBB 23" totalizava 15,49% dos votos.

Erick Ricarte reassumiu a liderança com uma porcentagem ainda maior do que vimos ontem. Pela manhã ele tinha 19,41% dos votos, agora já está com 26.72%.

A competição continua apertada para Shayan e Nadja Pessoa acumulando 13,39% e 9,59% dos votos, respectivamente. Mas a grande surpresa do momento é a influenciadora digital Alicia X, que até então não tinha conquistado nem 4% das intenções de votos. Agora ela superou Whendy Tavares e aparece com 7,12%, podendo assim garantir a segunda vaga feminina para entrar no reality show.

Afastados do favoritismo. A parcial da pesquisa do UOL também identificou os participantes do Paiol que estão nas últimas posições e provavelmente não farão parte do elenco. São eles: Lumena Aleluia e JP Venancios. Nenhum deles conseguiu atingir 5% dos votos. O resultado será anunciado no programa desta quinta-feira (21) e a votação segue aberta no portal R7.