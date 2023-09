A Fazenda: Namorado de Alicia X se declara: 'Se perder ela, fico sem nada'

Irmã de MC Daniel, Alicia X está confinada no Paiol e disputando uma vaga em A Fazenda 15 (Record). A atriz recebeu o apoio dos fãs e do namorado, Caue Fantin.

Recentemente, o namorado de Alicia X se declarou à participante do Paiol e contou mais detalhes sobre o relacionamento.

Por que não tinham assumido o namoro: "Eu acho que foi por medo de exposição. Sempre foi uma opção mais minha, a Alicia não tinha tanto problema com isso, mas eu sou uma pessoa mais reservada, não mostro muito do meu dia a dia. Eu sei que eu trabalho com internet, só que eu sempre prefiro mostrar mais meu trabalho, mais nossas séries, do que mostrar a vida pessoal. A internet pode ser muito cruel, por isso sempre preferi deixar nosso relacionamento à parte desse mundo."

Como encara o namoro: "Nosso relacionamento é a coisa mais importante da minha vida. Se eu perder tudo hoje, mas eu ainda tiver ela, eu sei que eu ainda consigo conquistar tudo de novo. Agora, se eu perder ela, eu fico sem nada."

Participação em A Fazenda: "Que ela possa mostrar que ela é uma pessoa de coração enorme, justa, que sempre tenta ajudar todas as pessoas mesmo que possa afetar elas vezes. Espero que ela curta o processo. Com certeza participar de um reality show é um grande aprendizado, é uma experiência que poucas pessoas vivem, mas é uma parada que pode te fazer evoluir muito na vida (...). Que ela consiga aprender com cada erro, com cada acerto e sair de lá uma pessoa melhor."

No Instagram, o ator também fez uma publicação enaltecendo a namorada.

