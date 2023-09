A Fazenda: Ex-peão despenca em nova parcial da enquete UOL do Paiol

As fanbases estão cada vez mais engajadas na votação do Paiol de "A Fazenda 15". Confira a parcial atualizada da enquete UOL de quem deve garantir uma vaga na disputa oficial pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

A concorrência das duas vagas masculinas parece estar estabilizada por enquanto. Erick Ricarte continua em primeiro lugar com 25,55%, e Cezar Black desbancou o ex-peão Shayan de vez. O enfermeiro tem 15,72% dos votos, enquanto o terceiro lugar aparece com 14,61%.

Nadja Pessoa mantém o favoritismo para ficar com a primeira vaga feminina do paiol, agora com 9,38% dos votos. Depois de ficar nos últimos lugares, Alicia X reagiu de vez e ultrapassou Whendy Tavares.

No entanto, a diferença entre elas não é tão grande. A influencer mantém 7,58% dos votos, enquanto a ex-panicat aparece 7,14%.

Lumena Aleluia e JP Venancios continuam longe da oportunidade de entrar no programa. A ex-BBB registrou 3,43% dos votos e o influenciador não alcançou nem 1%.

O resultado será divulgado nesta quinta-feira (21) durante o programa ao vivo apresentado por Adriane Galisteu. A votação oficial para escolher os vencedores do Paiol permanece aberta no portal R7.