A Fazenda 2023: Disputa de paioleiros fica acirradíssima na enquete UOL

A votação do Paiol de "A Fazenda 2023" segue pegando fogo! Confira a seguir a parcial atualizada da enquete UOL de quem deve conquistar as quatro vagas restantes na disputa oficial do reality show. O grande vencedor da 15ª temporada levará para casa R$ 1,5 milhão.

A concorrência pela segunda vaga masculina ficou apertadíssima de novo. Por volta das 21h50 desta quarta-feira (20), Cezar Black estava com 14,57% dos votos. Coladinho no ex-BBB, Shayan aparecia com 14,12%. Reinando absoluto, da mesma forma que permaneceu ao longo de grande parte do dia, Erick Ricarte estava com 30,44% dos votos para conseguir a primeira vaga.

A corrida pelas duas vagas femininas está mais estável. Nadja Pessoa aparece na frente com 8,66%, e logo atrás vem Alicia X. A influencer, que tinha marcado números bem baixos no início da votação, agora possui 7,16% dos votos.

Whendy Tavares e Sol do Deboche ainda aparecem com grandes chances de virar o jogo. A ex-panicat possui 6,65% dos votos enquanto a influencer tem 5,78%. Lumena Aleluia e JP Venancios aparecem no final da lista, com 3,16% e 0,78%, respectivamente.

O resultado do Paiol será anunciado por Adriane Galisteu no programa ao vivo desta quinta-feira (21). A votação oficial segue aberta no portal R7.