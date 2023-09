Votação Paiol atualizada: enquete UOL aponta novo líder e queda de ex-BBB

Do UOL, em São Paulo

A votação do Paiol continua e o público tem seus favoritos para entrar em A Fazenda 15 (Record). Veja o que a parcial da enquete do UOL indica.

Às 11h50, a parcial do UOL apontou que Shayan, ex-Casamento às Cegas, ultrapassou Cezar Black, ex-BBB 23, e assumiu a liderança na preferência dos votos, com 22,15% contra 22,02%.

Nadja Pessoa e Whendy Tavares ocupam a terceira e quarta colocação na votação atualizada, com 18,02% e 8,20%, respectivamente.

Mais perto do pelotão de frente, Igor Freitas registrou 7,80% e ficou na quinta posição.

Nas últimas posições de quem deveria deixar o Paiol e entrar em A Fazenda 15 estão Alicia X, Sol do Deboche e JP Venancios, nenhum somando mais de 5% dos votos.

Os quatro vencedores do Paiol serão revelados na próxima quinta-feira (21). A votação segue aberta no R7.