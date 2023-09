Shayan cita Tiago Ramos e Deolane em vídeo de 'retorno' à Fazenda

Ex-peão de A Fazenda 14 (Record), Shayan é um dos peões confinados no paiol de A Fazenda 2023 (Record) e disputa uma das últimas quatro vagas do reality. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o empresário lembrou o episódio que causou sua expulsão no ano anterior.

No vídeo, Shay está assistindo a treta que causou sua expulsão. "Não, não, Shay, parou. Deixa eu voltar. É isso. Vou começar tudo por aí", comentou.

Shay sai em uma "viagem" e, no caminho, encontra um gênio que, antes de conceder seus desejos, explica: "Não posso ressuscitar nenhum morto".

Nesse momento, uma imagem de Deolane aparece e Shay responde. "Bafo de defunto, quero ficar longe disso".

Na sequência, o gênio diz não pode matar ninguém. Aparece, então, a imagem de Tiago Ramos num corpo de mosca e Shay responde. "Que matar o quê, gênio, nunca matei nem um mosquito na minha vida".

No terceiro pedido, o iraniano referencia Kerline, que foi seu affair no reality. O gênio diz que não pode fazer ninguém se apaixonar por ele e ele diz que "isso não dá certo".

Confira:

Expulsão

Quando voltou para a sede pós-resultado da quinta roça, que eliminou Thomaz, Shayan provocou os peões do "grupo A" — chamando-os de "otários" e "pedaços de m*rda".

Vini, Tiago e Bia não gostaram dos xingamentos e resolveram "peitar" o empresário. Na ocasião, Tiago foi para cima de Shay e os dois trocaram cuspes no rosto.

Minutos depois, quando Deolane retornou para a casa, a confusão continuou. Desta vez, Tiago e Shay trocaram tapas, cotoveladas e empurrões.

Devido ao ocorrido, os "ninjas" (seguranças da produção) entraram na casa com o objetivo de manter os dois separados. Tudo ocorreu durante o programa ao vivo — que estava no ar na TV aberta.

Em seguida, a dupla foi chamada pela produção para uma conversa — momento que não foi mostrado no PlayPlus, streaming da RecordTV, mas que foi comentado pelos participantes. A partir de então, eles não retornaram para a sede.

Após algum tempo, Lucas leu o anúncio de que Tiago e Shay estavam expulsos por "colocarem em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões".

