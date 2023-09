Vera Fischer diz por que transou com produtor de TV para conseguir emprego

"Então,assim, eu queria me livrar disso, e falei 'isso é só uma etapa, estou passando por isso'. Claro que havia um rancor, você sente ódio disso, mas a sorte é que o tempo passa, você continua viva, cheia de saúde, beleza, e a pessoa deve estar onde? Comendo minhoca, não", iniciou.

"Olha, tudo sempre passou para mim, enquanto eu vivia mesmo os horrores, eu passava por eles. Sempre tive que trabalhar e eu não sou uma pessoa de ficar reclamando muito, fazendo muta análise. Tenho um lado que eu preciso ser estudada pela ciência porque decodifico as coisas com muita rapidez. Sofre mortalmente aqui, logo em seguida está uma fênix, sempre foi assim para mim", falou.

Vera Fischer também disse não ter lembrança de ter sido abusada, mas defendeu que quem vivencia situações de abuso e assédio sexuais deve denunciar. "Eu fico super do lado dessas pessoas porque às vezes é traumático demais, tanto [para] homens, [quanto] para mulheres. No meu caso, não foi. Pode ter sido muito chato na época porque você tem que lidar com essa gente, trabalhar e ao mesmo tempo fazer de conta que nada está acontecendo", completou.