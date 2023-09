Veja quem disputará a primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2023

Na estreia de A Fazenda 2023 (Record), os peões participaram de uma seletiva na qual seis deles ganharam o direito de disputar a primeira Prova do Fazendeiro, que acontecerá amanhã (20) ao vivo. No entanto, apenas cinco farão a prova.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Veja quem está selecionado para disputar a primeira Prova do Fazendeiro:

Como foi a seletiva? Na dinâmica de agilidade e equilíbrio, os peões sentavam em uma cadeira giratória e, quando esta parasse, deveriam correr para pegar o galo fujão. O primeiro que pegasse o galinho, vencia o duelo. Foram nove batalhas na primeira fase e seis na segunda.

Apenas os cinco dos seis peões disputarão, no programa ao vivo de quarta-feira, a primeira Prova do Fazendeiro. Quem vencer será o primeiro líder da sede e não precisará sentar-se no temido banquinho da roça.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que entre na Fazenda? Resultado parcial Total de 8638 votos 3,89% Alicia X imagem: Reprodução/Youtube 20,27% Cezar Black imagem: Globo/João Cotta 19,66% Erick Ricarte imagem: Edu Moraes/RecordTV 7,40% Igor Freitas imagem: Reprodução/Instagram 1,17% JP Venancios imagem: Reprodução/Youtube 4,42% Lumena Aleluia imagem: Reprodução/Instagram 12,57% Nadja Pessoa imagem: Edu Moraes/Record 4,80% Sol do Deboche imagem: Reprodução/Record 17,43% Shayan imagem: Reprodução/Playplus 8,38% Whendy Tavares imagem: Reprodução/Instagram Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 8638 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural