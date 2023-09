Sol questiona sobre banho em A Fazenda e Black dispara: 'É uma fanfarrona'

A galera do Paiol de A Fazenda 15 (Record) acordou animada. No papo matinal, Sol do Deboche perguntou sobre tomar banho pelada ou de biquíni no reality rural e recebeu uma resposta inusitada de Cezar Black.

Banho pelado ou com roupa?

A conversa conversou quando Sol do Deboche questionou sobre como tinha que tomar banho no programa, perguntando se havia câmeras no banheiro do Paiol.

Sol do Deboche: "Mas eu estou dizendo na sede."

Alicia X: "O banho lá [na sede] é aberto [para as câmeras]."

Sol do Deboche: "Mas como é que toma banho, para poder lavar as coisas mesmo, assim."

Cezar Black: "Oxe, biquíni. Zero dois, você é uma fanfarrona. A senhora está achando que está em uma colônia de férias?"

Sol do Deboche: "Como é que faz?"

Cezar Black: "Como é que faz? Assim, zero dois [fez gestos explicando como tomava banho na frente das câmeras]."

Depois da conversa, todos caíram na gargalhada.