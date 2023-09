'Se nada der certo, faço OnlyFans', dispara paioleiro de A Fazenda 2023

Igor Freitas, influenciador confinado no Paiol de A Fazenda 2023 (Record), brincou com a possibilidade de criar um perfil no OnlyFans.

O ex-De Férias com o Ex comentava fotos que tirou antes do confinamento. "Estava fazendo umas fotos vir pra cá. Estava lá, normalzão, com o chapéu. Aí falei: vamos fazer uma sensualizada aqui só de caô".

"Tava de chapéu, calça jeans. Tirei a camisa e fiz a pose. Tô doido pra ver essas fotos", brincou.

O paioleiro completou. "Falei: se nada der certo, lanço um OnlyFans de uma vez".

Igor disputa uma das últimas quatro vagas de A Fazenda 15.

