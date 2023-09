Regis Danese recebe alta após 19 dias de internação: 'Dias muito difíceis'

O acidente

Regis estava a caminho de um show em Ceres (GO) quando sofreu um acidente. Por volta das 18h30, um caminhão colidiu de frente com sua caminhonete.

O músico teve uma perfuração no intestino, quebrou três costelas e um braço.

Um vídeo obtido por Splash mostra o estado do carro do cantor gospel Regis Danese após o acidente.

As imagens mostram o lado do motorista completamente aberto, com a lataria retorcida. É possível ver a parte de trás da caminhonete preservada, mas o restante do veículo está destruído.