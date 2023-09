Por que Erick e Whendy tretaram antes de entrar no Paiol de A Fazenda?

Antes de entrarem para o Paiol de A Fazenda 15 (Record), Erick Ricarte e Whendy se desentenderam. Saiba por que os dois tretaram.

Treta de Erick e Whendy antes de A Fazenda

O desentendimento aconteceu devido a um trabalho. Aos confinados, ambos explicaram o ocorrido. A famosa até chegou a comentar que o jornalista era "perigoso e venenoso".

Whendy: "Ele [Erick Ricarte] me levou para o [programa] Pânico, fui fazendo freelances ali dentro. Depois de um ano trabalhando lá, fui para o palco e virei Panicat. Quando eu me tornei Panicat, a primeira pessoa que eu falei foi ele. 'Ai, quem te trouxe?'. Foi ele, muito grata."

Erick: "Aí o Emílio [Surita]: 'quem é o Erick? Não conheço, conheço o 'bunda gorda' E ela falou: é, ele mesmo'. Era o meu apelido, fiquei famoso pela minha bunda."

Whendy: "Aí pensei: vou trazer o Erick para trabalhar comigo. Gratidão, pelo que ele fez por mim. Falei: 'vem trabalhar comigo, vem morar comigo'. Aí a gente trabalhou uns 4, 5 meses de assessoria. Aí falei: 'Erick, vou te dar tanto se fosse fechar um trabalho para mim, os que você trouxer, vou te dar 20%, e o que finalizar do meu e-mail eu vou te dar 10%'. Ele: 'ai, eu quero, eu vou'. Estava tudo perfeito."

Whendy: "Naquela época, ele fechou os trabalhos do e-mail e me trouxe um trabalho, o trabalho que ele não me acompanhou na presença, que eu fui sozinha e fiz tudo sozinha. Ele recebeu e eu não recebi, aí eu fui cobrar o contratante, e ele achou ruim de eu estar trocando mensagem com o contratante. Aí ele: ai, se vira agora'."

Whendy: "A gente começou a discutir, ele pegou isso aí e expôs na rede social, me xingou."