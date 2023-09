Matheus, da dupla com Kauan, faz cirurgia de emergência: 'Dor terrível'

O artista explicou aos fãs que sentiu uma "dor terrível" e a cirurgia foi necessária pela pedra ter atingido um tamanho que "dificilmente sairia naturalmente".

Galera! Tomei um susto na noite passada e tive que passar por uma cirurgia de emergência pra remover um cálculo renal que desceu pro canal da uretra, pensa numa dor terrível. E pelo tamanho da pedra dificilmente sairia naturalmente!

Matheus

Além de garantir que a cirurgia foi um sucesso, o artista informou que ficará de fora do show da dupla em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, por recomendação médica.

"A cirurgia foi um sucesso mas estou usando um cateter duplo, e por recomendação médica não conseguirei estar presente no show de hoje em Santa Rosa (rs). Kauan fará um show incrível e espero que em breve possa estar de volta! Amo vocês", completou ele.