Mãe expõe causa da morte do ator Billy Miller, três vezes vencedor do Emmy

Billy Miller nasceu em 17 de setembro de 1979, no estado norte-americano de Oklahoma, e começou sua carreira televisiva em 2007, interpretando Richie Novak na novela "All My Children". Dois anos depois, assumiu o papel de Billy Abbott em outro folhetim conhecido, "The Young and the Restless".

O ator também fez participações em séries de grande sucesso, como "CSI: Nova York", "NCIS", "Truth Be Told", "Sniper Americano", "Suits" e "Ray Donovan".

O sucesso em "The Young and the Restless" rendeu a Billy três prêmios Daytime Emmy: dois para Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática e um para Melhor Ator Principal em Série Dramática.

A morte do ator foi confirmada no último domingo (17) por sua empresária, Marnie Sparer, ao jornal USA Today. Na ocasião, ela não informou o motivo do óbito, acrescentando apenas que Billy "estava lutando contra a depressão maníaca quando morreu".

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.