Jheny Santucci desabafa após término com Arthur Aguiar: 'Não está fácil'

Na tarde de hoje, Jheny Santucci usou os Stories do Instagram para desabafar sobre o fim do relacionamento com Arthur Aguiar, três dias após anunciar gravidez.

Jheny diz que não está sendo fácil: "Como já foi anunciado pelo Arthur, nosso relacionamento chegou ao fim. Confesso que não está sendo fácil. Não esperava viver isso no momento mais especial e mágico na vida de uma mulher, que é a gravidez. Mas tenho certeza de que tudo vai dar certo, afinal, eu sempre fui forte, e agora serei ainda mais, pois estou carregando o verdadeiro amor da minha vida na barriga. Um ser tão pequenininho, mas que é a razão de tudo e é quem me dá forças para seguir".

Gravidez a aproximou de Arthur: "Minha gravidez, embora não tenha sido planejada, realmente me reaproximou do Arthur, porém, nosso relacionamento era baseado em amor, em uma convivência leve e gostosa, não sendo de forma alguma sustentado exclusivamente pela geração de um filho. Até porque acreditamos que não é necessário estar junto para a criação de um filho no caminho do bem e do amor".