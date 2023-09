Filhos de Gugu Liberato posam juntos em viagem após briga na Justiça

Na noite de hoje, Rose Miriam compartilhou novas fotos com os filhos, João Augusto, Marina e Sofia, frutos de seu relacionamento com Gugu Liberato.

A mãe do trio celebrou a união entre eles: "Comemorando os meus 60 anos na companhia dos maiores amores que Deus me deu. Vivemos momentos muito felizes, e com certeza, inesquecíveis", escreveu na legenda.

Os quatro estão aproveitando um cruzeiro luxuoso pelas Bahamas. "Eu só tenho que agradecer à Deus pelos momentos que Ele nos proporcionou, para que pudéssemos saborear a alegria de vivermos em família", acrescentou Rose.