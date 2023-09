Filho de Cássia Eller lambe amigo em foto: 'Nossas línguas andam juntas'

Em sua conta no Instagram, Chico Chico, 30, filho de Cássia Eller, prestou homenagem a um amigo com foto onde aparecem se lambendo.

Na terça (19), o músico postou um clique onde lambe a boca do amigo Sal Pessoa. "Seja no papel que saem os versos, seja quando a gente discute qualquer desimportância, seja quando ele é a gente se lambe, as nossas línguas andam juntas. Te amo meu amigo", escreveu na legenda.

Sal respondeu o amigo e o chamou de beijoqueiro. "Beijoqueiro. Te amo pra caralho, Chico", disse.