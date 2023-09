Erick Ricarte rebate Whendy após ser chamado de 'venenoso' em A Fazenda

Durante uma conversa no Paiol de A Fazenda 15 (Record), Whendy Tavares disse que Erick Ricarte era "perigoso". O jornalista rebateu o comentário em seguida.

Tratando sobre personalidades e desavenças anteriores, a confinada destacou que o colega não era má pessoa, mas indicou que as pessoas deveriam tomar cuidado com ele.

Whendy: "O Erick não é uma pessoa ruim, eu conheço o Erick. Mas ele é perigoso."

Erick: "É, eu sou perigoso, eu sou afiado."

Whendy: "Ele é venenoso."

Erick: "Eu era um pouco mais explosivo, eu era um pouco parecido com a Nadja do passado. Era muito reativo. Agora ela [Nadja Pessoa] está me olhando fuzilando."

Erick: "A questão é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa de reagir, por ter meu trauma do passado, a minha ferida. Hoje em dia, eu estou tentando ser uma pessoa melhor."