Erick Ricarte diz que vai 'soltar o verbo' em A Fazenda: 'É fogo no feno'

Após se reunirem no Paiol de A Fazenda 15 (Record), Erick Ricarte revelou que vai falar tudo o que pensa se for designado para as atividades "ruins" do programa.

No papo, o jornalista ressaltou que não aceita desaforo e perguntou como os colegas lidam com tretas.

Erick: "Aqui é só a faísca, quando subir, é fogo no feno. Porque, na hora que me colocar em um negócio ruim, eu vou lá e vou soltar o verbo."

Shayan: "Você vai sustentar ou não?"

Erick: "Vocês xingam o povo e, depois, vocês ficam com raiva ou esquecem?"

Erick: "Eu brigo com as pessoas e, depois, eu fico com raiva."

Sol: "Eu guardo tudo, guardo a raiva, guardo o nome, guardo o rancor."

Cezar: "Depende muito da situação."