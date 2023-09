Enquete A Fazenda atualizada: parcial tem virada e novo favorito no paiol

A votação continua e os participantes do paiol seguem na disputa para ingressar em "A Fazenda 15" (Record). A nova parcial da enquete do UOL revelou uma mudança de posições.

Às 12h40, a parcial do UOL indicou que Shayan, conhecido por sua participação em "Casamento às Cegas", segue na liderança, com 22,10% dos votos. Ele é seguido de perto por Cezar Black, ex-participante do BBB 23, com 21,71%.

Nadja Pessoa continua em terceiro lugar, com 17,55%.

A troca de posições aconteceu entre Igor Freitas, que assumiu o quarto lugar com 8,49% da preferência; e Whendy Tavares, que caiu para a quinta posição com 8,13% e, desta forma, ficaria fora do reality.

Os quatro vencedores do Paiol serão anunciados na próxima quinta-feira, dia 21. A votação continua disponível no R7.