Em menos 24h, participantes do Paiol reclamam de sujeira: 'Papel no chão'

Não faz nem um dia que os famosos estão no Paiol de A Fazenda 15 e já há reclamações sobre a sujeira no banheiro. Reunidos na mesa, os confinados reclamaram da situação.

Quem começou foi Nadja Pessoa, pontuando que os colegas já estavam sujando o ambiente.

Nadja: "Tem papel higiênico no chão, aí lasca."

Cezar: "Reclamação não muito boa ali, hein?"

JP Venancios: "Tem absorvente [no chão]. Tinha papel higiênico e papel de absorvente."

Cezar: "Essa culpa eu não carrego."

Depois disso, Nadja brincou que Shayan tinha deixado o papel de absorvente no chão. O ex-A Fazenda 14 acordou lavando a louça e até tirando o lixo do Paiol.