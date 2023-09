Cris Dias e Caio Paduan se separam após quase 5 anos: 'Continua amizade'

"A decisão foi tomada de maneira conjunta pelas partes envolvidas, ambos continuam com amizade, respeito e carinho", informaram.

Caio Paduan e Cris Dias não pretendem falar do tema nos próximos dias. Nas redes sociais, o agora ex-casal não aparece juntos em publicações há quase dois meses.

Apesar do fim da relação, de acordo com a equipe do ator, ambos seguirão vivendo em harmonia e trabalhando juntos em projetos profissionais.

"Além de estarem com projetos profissionais em andamento juntos. Com respeito à todos, não concederemos entrevistas sobre o assunto", encerrou o comunidado do ator.

Durante a pandemia, Cris e Caio viralizaram nas redes sociais por terem adotado um estilo de vida nômade. Ou seja, eles viajaram por cidades do Brasil para fugir do caos causado pela doença.

Cris Dias e Caio Paduan assumiram o relacionamento em dezembro de 2018 nas redes sociais.