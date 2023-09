Cezar reclama de participantes do BBB em A Fazenda 15: 'Me derrubar'

Pela manhã, Cezar Black e Whendy Tavares conversaram sobre os últimos reality shows que estiveram antes de A Fazenda 15 (Record). O enfermeiro reclamou do BBB 23 (Globo) e das atitudes dos participantes.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O ex-BBB relatou seu desconforto com o como as pessoas agiam dentro do reality e Whendy admitiu ter sentido o mesmo durante sua participação na Ilha Record.

Cezar: "Estava jogando em grupo lá, mas me sentia muito sozinho. Eu sempre protegia todo mundo, mas ninguém me protegia, ninguém me priorizava. Foi muito pesado, quando eu saí, saí arrasado, destruído."

Cezar: "Aí a pessoa pegava aquela conversa, levava para um grupo, chegava lá e usava aquilo ali para me derrubar."

Whendy: "Na Ilha, eu passei um pouco por isso. Porque eu abria muito, então as pessoas me viam como uma pessoa frágil e sem personalidade. Uma pessoa manipulável, porque eu queria ajudar de um lado e queria ajudar de outro."

Whendy: "Para mim, era um jogo, mas eu não estava disposta a passar por cima dos meus princípios e dos meus valores para ganhar aquilo, entendeu?"

Whendy: "Então, as pessoas foram me manobrando e aí teve um momento do jogo, porque a Ilha era muito f*da, o que acontecia, a gente ficava na vila e quem ficasse no exílio, ficava com uma televisão e assistindo ao que estava rolando lá, e mandavam algumas coisas, só que chegou uma mensagem para mim que eles assistiam a tudo..."

Depois disso, as câmeras do PlayPlus focaram em outra conversa que estava acontecendo no Paiol de A Fazenda 15.