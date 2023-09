Cezar Black diz que é parado na rua para falar de seu cachorro, Rocco

No Paiol de A Fazenda 2023 (Record), Cezar Black comentou a fama repentina que seu cachorro Rocco ganhou após sua participação no BBB 23 (Globo).

Durante um Almoço do Anjo, Cezar viralizou ao se emocionar quando viu o animal.

Cezar: "Eu acho engraçado é que quando saí [do BBB], todo mundo conhecia o Rocco. As pessoas paravam: e o Rocco? Eles conhecem pelo nome. Dia desses eu em São Paulo, parei pra abastecer. O Rocco tava no banco do carona. O cara foi lá e nem falou nada comigo. Ele falou: esse é o Rocco, é?".

Rapaz, o Rocco tá famoso, todo mundo conhece ele. Cezar Black

O enfermeiro apontou ainda que veio para o reality rural focado em jogar. "Eu vim muito focado em realmente jogar. Quero muito passar, quero muito ganhar. Eu fiquei muito bolado com o BBB porque achei que poderia ter ido mais longe".

