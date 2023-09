Ator de 'Dawson's Creek' é acusado de destruir evidências em ação judicial

Na ação, James acusou a empresa de quebra de contrato após ela declinar o acordo e não avançar com podcast. Segundo o processo, a Sirius XM se comprometeu com um orçamento de produção de 153 mil dólares (R$ 745,6 mil) e 50 mil dólares (R$ 243 mil) para marketing.

O artista afirma que a empresa concordou em pagar uma multa de 700 mil dólares (R$ 3,4 milhões) e o adicional de 50% da receita liquida de publicidade. Ele disse que chegou a recusar ofertas de emprego por acreditar que o trabalho estava certo, e por isso exigiu essa quantia.

A Sirius XM exigiu que o processo fosse retirado do tribunal, pois nunca teve um acordo assinado com o ator. "Esta ação é totalmente infundada e um desperdício de recursos judiciais", pontuou a empresa.

A empresa afirmou que ele destruiu provas: "O Requerente James Van Der Beek agiu com desrespeito consciente à sua obrigação de preservar documentos e espoliou e-mails cruciais relacionados a este caso. Além do mais, o Requerente não informou aos Réus que havia destruído provas, e os Réus só souberam de sua espoliação no depoimento do Requerente."