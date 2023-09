A Fazenda: Parcial da enquete UOL mostra favoritismo de peão despencando

A votação para o Paiol se transformou em uma verdadeira caixinha de surpresas! O público de "A Fazenda 2023" não parece ter favoritos consolidados ainda e a parcial da enquete UOL já demonstra mudanças consideráveis nos números.

Três influenciadores competem diretamente por duas vagas masculinas. Às 22h40, a atualização da pesquisa mostrou que Erick Ricarte ainda liderava a enquete depois de uma virada surpreendente durante o dia. Porém, ele já teve uma redução em sua vantagem, que diminuiu de 27,44% para 22,23%.

Em segundo e terceiro lugares, dois ex-participantes de reality shows disputam a segunda vaga destinada aos homens. O ex-peão Shayan detém 18,24% dos votos, enquanto o ex-BBB Cezar Black possui 16,51%.

Entre as mulheres, Nadja Pessoa continua sendo a mais votada, com 12,74% dos votos. A segunda vaga pertence a Whendy Tavares, com 8,15%. A ex-panicat é seguida por Sol do Deboche, que acumula 5,06%. Lumena, do "BBB 21" ensaia uma recuperação, mas permanece com 4,63%.

Na parte inferior da lista daqueles que devem sair do Paiol e entrar em "A Fazenda 15" estão Alicia X e JP Venancios, que seguem sem alcançar pelo menos 4% da intenção dos votos.

Os quatro selecionados do Paiol serão anunciados na quinta-feira (21). A votação continua disponível no portal do R7.