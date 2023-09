A Fazenda: Enquete UOL atualizada mostra virada surpresa de peão do paiol

A nova temporada de "A Fazenda 15" começou com tudo! A votação do Paiol está dando o que falar e o público não para de votar para escolher os favoritos que vão entrar oficialmente na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Vejamos as informações apresentadas na parcial da enquete do UOL.

A competição pela segunda vaga masculina está bastante intensa. Às 17h56, a parcial do UOL indicou que Shayan e Cezar Black estavam competindo bem próximos um do outro. O ex-peão tinha 17,81% contra os 15,16% do ex-BBB.

Já Erick Ricarte disparou na votação e lidera com folga após uma virada surpreendente. O ex-participante da primeira temporada de "A Grande Conquista" já tem 24,61% da intenção dos votos.

No que diz respeito às possíveis peoas, entre as mulheres, Nadja Pessoa ainda é a mais votada, com 12,62% dos votos. A segunda vaga está sendo disputada de perto por Whendy Tavares e Sol do Deboche.

A ex-panicat registra 8,29%, enquanto a influencer deixou a ex-BBB Lumena para trás e alcançou 4,98% dos votos.

Nas últimas posições daqueles que poderiam deixar o Paiol e ingressar em A Fazenda 15, estão Alicia X e JP Venancios, sendo que nenhum deles acumula mais de 4% dos votos.

Os quatro vencedores do Paiol serão anunciados na próxima quinta-feira (21). A votação continua aberta no R7.