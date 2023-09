A Fazenda 2023: Qual o meme 'Garota da Laje' de Cariúcha?

Cariúcha, 32, é uma das peoas de A Fazenda 2023 (Record) e ficou famosa por protagonizar um dos primeiros memes da internet: o bordão "sou toda natural, bonita pra caramba".

Qual o meme de Cariúcha?

A participante de A Fazenda 15 é a estrela do meme Garota da Laje, que surgiu após uma entrevista ao Profissão Repórter (Globo) em 2009.

O que aconteceu? Na ocasião, Cariúcha ficou revoltada por ter sido desclassificada do concurso Garota da Laje, no Rio de Janeiro, e desabafou com o jornalista de Caco Barcellos. O prêmio da competição era um carro usado.

O que ela disse? "Eu fico revoltada, só mulher feia ganhando! Eu sou muito melhor! Eu sou bonita, não tenho estria, meu peito é duro! Não tenho cirurgia plástica, não tenho nada. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba! [...] Isso daí é tudo marmelada, tudo cotada já! Mas que façam bom proveito desse carro usado, o meu é zero!"

Fama após o meme. Em entrevista ao programa Encontro (Globo) em 2020, Cariúcha comentou como a repercussão do Garota da Laje ajudou a crescer a sua carreira.

"Mudou a minha vida. Os produtores musicais, que antes viravam a cara para mim, passaram a se interessar. Com a fama conquistada pelo vídeo, comprei o meu apartamento e abri uma loja de perucas", disse.

Com o sucesso, Cariúcha se lançou em uma carreira musical. A faixa "No Funk Ninguém Dança Mais que as Bichas" acumula mais de 700 mil visualizações nas redes sociais. Seu lançamento mais recente é a música "Tatuar a Xerec*", que tem cerca de 20 mil visualizações.