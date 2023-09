Galisteu rebate jornalista na Fazenda: 'Assessor não coloca ninguém aqui'

Na pré-estreia ao vivo de A Fazenda 2023 (Record), Adriane Galisteu ressaltou que assessores ou empresários não colocam ninguém no reality show — e que essa é uma decisão 100% da emissora.

A ressalva da apresentadora ocorreu durante a sabatina com jornalistas, quando a colunista Fábia Oliveira afirmou que WL Guimarães chegou ao programa por meio de uma indicação.

Na sabatina com os peões, Fábia questionou WL: "Você entrou na Fazenda com tudo quitado? Sem dever ninguém? [...] Vou te dizer que tem uma pessoa que está dizendo que você deu uma volta nele. Um antigo assessor seu, que te colocou na Fazenda. E no final das contar você cortou ele".

WL se defendeu: "Esse cara é caôzeiro! Isso não existe, eu tenho uma empresa. Como que esse cara me colocou na Fazenda?".

Após as acusações, Galisteu pontuou ao público e aos peões: "Deixa só eu dizer uma coisa: assessor não coloca ninguém na Fazenda. Se o assessor falou isso, é besteira. Quem decide é a Record mesmo".

Fábia se explicou: "[O que eu quis dizer] É que foi ele [assessor] quem indicou o WL para a produção da Record. Eu tenho as conversas. E na hora de fechar, ele [WL] tirou o cara e fechou por ele mesmo".