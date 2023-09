Tiago Leifert revela motivo de saída da Globo: 'Nunca quis ser famoso'

O ex-apresentador do BBB também falou sobre o lado bom de ser famoso. "Nunca quis ser famoso, não ligo para ser famoso. Tem suas vantagens? Claro que tem, e a mais legal delas é você nunca se sentir sozinho. Eu odeio me sentir sozinho. Quando você chega num lugar e todo mundo vem conversar com você, é muito gostoso", revelou.

Após o encerramento do contrato fixo, Tiago já voltou para a Globo em trabalhos pontuais, como na Copa do Mundo, onde foi narrador de alguns jogos. Ele também narrou algumas partidas pela Amazon Prime Video.