Juliette, Galisteu e mais: famosos lamentam morte do dentista Rafa Puglisi

João Guilherme: "Meus sentimentos à família".

Lucas, vocalista da banda Fresno: "Meu Deus! Como assim? Meus sentimentos à família e aos amigos que ficam. Meu incluo na longa lista de admiradores do trabalho e da pessoa do Rafa."

PK Delas: "Meus pêsames pra toda família! Esse cara foi bom demais comigo."

Pyong Lee: "Não acredito que você foi embora desse jeito, Rafa. A gente ainda tinha muito pra viver, todas as nossas conversas de horas... Descanse em paz, irmão. Deus sabe de todas as coisas e no tempo certo. Nos vemos na eternidade. Que Deus conforte todos os amigos e familiares."