Preta Gil reflete sobre fim de casamento e traições: 'Coração dolorido'

Preta Gil, 49, para a coluna de Mônica Bergamo.

Fim do casamento: "O mais difícil foi a separação no meio de um processo de tratamento. Isso é muito cruel. Foi muito difícil ter que viver muitas dores diferentes ao mesmo tempo. Mas hoje eu consigo entender que me curei de alguns cânceres. Não foi só um câncer (risos). Então, está tudo certo, Deus sabe o que faz", disse a cantora.

Traições: "É bem difícil, mas a vida é feita de tudo isso: decepção, amor e renascimento. Ainda não me curei dessa dor. É um processo. Mas estou cercada de amor, de amigos, da família. Acho que isso me ajuda muito a não cair, a não deprimir. (...) Apesar da dor que sinto até hoje, eu passei... Vai passar, essa dor vai passar", enfatizou.