Possíveis casais ou aliados: quem já trocava curtidas antes de A Fazenda

A Fazenda 15 (Record) nem começou ainda, mas alguns dos participantes já interagiam na internet.

A seguir, veja quem trocou curtidas nas redes sociais antes do confinamento.

Nathalia Valente

A influenciadora já recebeu curtidas em suas fotos de WL Guimarães e Henrique Martins, antes de serem confinados para A Fazenda 15.

Assim como WL, Nathalia Valente também faz sucesso nas redes sociais. Ela também se destaca por seus vídeos no Instagram e no TikTok.

Lucas Souza

O ex de Jojo Todynho também já tinha levantado interesse de Kally Fonseca, Cariúcha e Kamila Simioni, tida como desafeto de Todynho. O trio curtiu fotos do militar antes do confinamento.

Outra peoa que trocou curtidas com Lucas Souza foi Jaquelline, que participou do BBB 11.

Lily Nobre

A filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre foi outra que recebeu curtidas dos peões de A Fazenda 15 antes da estreia. Lucas Souza e Cariúcha curtiram vários posts da cantora.

Lily Nobre também seguia e curtia fotos e vídeos de Cariúcha antes do programa.

Outros participantes que já se seguiam e trocam curtidas antes de A Fazenda 15

Alguns dos famosos também se conheciam e se seguiam nas redes sociais.

Kally Fonseca já acompanhava as publicações de Nathalia Valente e Lucas Souza seguia e curtia posts de WL Guimarães.

Kamila Simioni já tinha contato com algumas colegas de confinamento fora da casa. Jaquelline e Kally Fonseca teciam elogios com frequência em suas publicações.

Darlan Cunha e Tonzão Chagas, do hit "Desenrola Bate Joga de Ladinho", também se acompanhavam nas redes sociais desde o ano passado.