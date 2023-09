O que a polícia diz sobre a morte de Rafa Puglisi, o dentista dos famosos?

"O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local. Foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como morte suspeita no 2° DP de Barueri", finaliza a polícia.

Em nota, a família Puglisi exaltou Rafael por ter sido uma "pessoa de sorriso fácil" e transformado a odontologia com seus estudos.

Estamos em luto! Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém, hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente, e Rafa acabou batendo a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida ao hospital.

Rafa foi um ótimo irmão, filho, sobrinho, neto, tio, primo e amigo! Era uma pessoa de sorriso fácil, que ajuda a todos ao seu redor, estudantes, familiares e amigos. Seu sonho era superar suas próprias marcas e ser reconhecido mundialmente pelo seus feitos profissionais! E você conseguiu, Rafa! Mudou a odontologia para sempre e mudou a vida de todos aos seu redor! Obrigada por tudo, obrigada por tanto!

Pedimos respeito a todos pelo Luto da família e pela história do nosso querido Rafa e mais conhecido como Dr. Rafael Puglisi! Continue sorrindo no céu, sabemos que você esta cuidando de todos nós como sempre cuidou em vida! Ganhamos um anjo em nossas vidas e o céu ganhou mais uma estrela! Nossa senhora te cubra com o manto sagrado! São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.