A Fazenda 2023: peões já estão confinados; veja primeiras imagens

Os 18 peões anunciados no elenco oficial de A Fazenda 15 (Record) já estão confinados na sede do programa. A pré-estreia do reality acontece nesta segunda-feira (18).

A informação foi divulgada pelo diretor de núcleo de Reality Show da emissora, Rodrigo Carelli, que compartilhou a primeira imagem dos peões na sede ontem, domingo (17).

Na foto, é possível ver os peões reunidos.

O elenco está arrumando e interagindo na sala.

Em outra imagem divulgada pelo diretor, os peões estão posicionados lado a lado na área externa da sede, para a atividade que será exibida na pré-estreia do programa.

Os peões na atividade que vai ao ar hoje! 22:30 na Recordtv #PréEstreiaAFazenda pic.twitter.com/vhrYVXOs1S -- Rodrigo Carelli (@rocarelli) September 18, 2023

Apresentadora do programa, Adriane Galisteu também compartilhou uma foto dos peões na sede: um brinde dos 18.

Amores, agora foi!!! Foi com pé na porteira real!!! Breca não deixa vir!!! @afazendarecord @rocarelli 🐮🐓 pic.twitter.com/hqX4le110d -- Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) September 17, 2023

Aos 18, se juntarão mais quatro integrantes, dentre 10 famosos que serão confinados no Paiol e revelados durante a pré-estreia do programa.

