Musa do OnlyFans expõe público masculino: 'Atraídos pelo perfil recatada'

A influenciadora Emily Ferrer falou sobre o perfil consumidor de seu público no Onlyfans.

Vestida com asas brancas e auréola, a musa do Onlyfans afirmou ser "99% anjo". Isso mesmo, a frase pode lembrar a famosa canção "Aquele 1%", do cantor cearense, Wesley Safadão, mas Emily explica: "Os homens são mais atraídos e criam fantasias pelo perfil 'recatada e do lar'", disse ela.

A famosa conta que tem percebido a evolução do seu engajamento na plataforma quando se dedica à temática angelical. Para ela, a mulher extremamente sexy e sedutora está gerando menos interesse dos homens. "Com o tempo notei o crescimento de 50% do meu faturamento que chegou a R$100 mil por mês", conta.