Michel Teló confessa nervosismo por participação em Fuzuê: 'É diferente'

"Quando o Gustavo [Reiz] me mandou a ideia da cena, lógico que deu um friozinho na barriga, porque não é um lugar onde sou acostumado a estar. É um lugar diferente para mim, mas é muito bacana", disse Teló ao portal Gshow.

A participação em Fuzuê, no entanto, não é a primeira do astro em uma novela da Globo. Em 2012, ele atuou em um capítulo do hit Cheias de Charme, também da faixa das sete.

Ele ainda disse se inspirar na própria mulher quando recebe um convite para trabalhar como ator: "Aprendi muito com a Thais fazendo as novelas, a vendo decorar, indo às gravações. Era sempre uma aula. Então, se tenho alguma dúvida ou quero uma dica, com certeza é a ela que eu recorro, porque ela tem muita experiência, conhece tudo disso."

Teló finalizou dizendo que, por ter de interpretar a si mesmo, ele encara o trabalho de atuar com mais facilidade.

"Você vai entendendo mais ou menos a ideia do roteiro e tem que ter as falas ali no momento certo. Até coloquei alguns cacos, gírias que costumo falar, então realmente ficou mais fácil para mim."

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.