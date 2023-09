MC Pipokinha nega participação em A Fazenda 15: 'Não é uma brisa minha'

MC Pipokinha, 25, nega participação em A Fazenda 15 (Record). Antes do anúncio dos participantes, a artista era cotada como um dos principais nomes a compor o elenco.

Em um story no Instagram, a cantora admitiu que nunca iria para um reality show: "Gente, eu nunca falei que eu iria para A Fazenda, vocês nunca ouviram isso da minha boca. Pelo contrário, todas as minhas entrevistas, todas as reportagens que perguntam da Fazenda eu deixo claro que eu não iria, que não é uma brisa minha".

A famosa adiantou que não participaria do BBB (Globo), nem do De Férias com o Ex (MTV). De acordo com ela, os programas não chamam sua atenção.

"'Ai, mas e se fosse o Big Brother?'. Eu também não iria, gente. Querendo ou não, hoje, o que eu vivo, não chamou a minha atenção, A Fazenda ou o Big Brother, essas coisas não chamam a minha atenção, nenhum reality. 'Ai, De Férias com Ex?'. Nem tenho ex, para começar, a gente tem que namorar para ter isso e eu não namoro. E se contar os 'peguetes' que eu peguei, é um mais feio que o outro, eles vão sair correndo daquela ilha", acrescentou.

MC Pipokinha também afirmou que não estava confinada para o Paiol: "É isso, não estou em nenhum Paiol da Fazenda, eu estou no Chile, estou de férias", finalizou.

A pré-estreia de A Fazenda 15 acontece hoje (18), às 22h30 (horário de Brasília), na Record TV. Nesta segunda-feira, o público conhecerá os 10 famosos que estão no Paiol e começará a votar em seus favoritos para entrar no programa.