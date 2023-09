Lollapalooza Brasil anuncia venda de ingressos para 2024

O Lollapalooza Brasil 2024 anuncia as vendas de ingressos da 11ª edição do evento, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Cronograma

A primeira etapa será entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro, exclusivamente para clientes Bradesco.