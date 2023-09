Filha de Mingau faz aniversário com pai internado e desabafa: 'Dolorido'

Ela finaliza desejando todo o amor para o pai e afirmando acreditar em sua recuperação. "Você é a pessoa mais forte que já conheci, você é um milagre e tenho certeza que sairemos dessa juntos, pai. Te amo mais do que você pode imaginar e mal posso esperar pra ter seu abraço de urso e esse sorriso que ilumina onde você passa! Se eu pudesse, trocava de lugar com você. Obrigada por ter me trazido a esse mundo. Ainda vamos explorar ele juntos, com fé em Deus. Com todo amor do mundo, da sua filhote, Bebel", finalizou.

O baixista do Ultraje a Rigor foi baleado na cabeça no dia 3 de setembro em Paraty (RJ), e está internado desde então. Enquanto a polícia investiga a circunstância do ataque, o músico segue internado na UTI no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo.