Felipe Simas abre o coração sobre química com Marina e 'vilão atrapalhado'

Heitor, na verdade, é mais um vilão atrapalhado que propriamente um vilão que quer fazer mal às pessoas. Ele, por amor a Preciosa, passa por cima das pessoas e faz as vilanias, mas é um cara que aprendi a amar bastante. Estou me divertindo horrores, não só com Marina, mas com todo o elenco, com [Juliano] Cazarré. É uma novela feita para ser desfrutada em família.

Felipe Simas

Antes de gravar a novela escrita por Gustavo Reiz, Felipe passou um ano nos Estados Unidos com a família. Foi um período em que ele ficou bem grudado à esposa, Mariana Uhlmann, e aos filhos, Joaquim (9), Maria (6) e Vicente (3). "Passei um ano sabático nos Estados Unidos, onde eu pude passar o maior tempo possível com a família. Eu me dediquei muito. Como se fosse encher o tanque porque a gente sabia que algo diferente ia acontecer no ano seguinte. Então, o nosso tanque está cheio."

Conciliar as gravações na Globo com a paternidade não é fácil. No papo, ele fala em "prioridade" para conseguir desempenhar um bom papel em ambas as funções. Ele chega a passar 12 horas nos estúdios da Globo, diariamente, para fazer as cenas de Heitor.

O problema é que, na nossa vida, a gente coloca muitos afazeres que não são prioridades. Deixamos de estar nas prioridades por fazer coisas que não são prioritárias... Eu, como Felipe, tenho três: minha vida espiritual, eu comigo mesmo; minha vida familiar, como esposo e como pai; e a minha vida profissional. Tenho que exercer esses três papeis muito bem feitos. Vou viver os outros em algum momento, mas não são prioridades. Quando você divide, você consegue ter mais tempo, apesar da correria da vida.

Atualmente, Felipe Simas pode ser visto ao lado do irmão na série "As Aventuras de José e Durval", no Globoplay. A produção conta a história da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. "É maravilhoso. A gente estava para estrear 'As aventuras' há bastante tempo. Passei um ano fora do país, a gente se ligava. 'Quando é que vai?' A gente ficava meio ansioso e acabou de calhar [as duas estreias] na mesma semana."