Explosão, ex-reality: por que Record crê que A Fazenda 15 fará história

Chegou a grande semana de estreia de A Fazenda 15. Nesta segunda-feira (18), a Record divulga os nomes dos dez participantes do Paiol para o público eleger quatro para entrar no reality junto aos outros 18 escolhidos pelo diretor Rodrigo Carelli e sua equipe.

A emissora do Bispo Edir Macedo trouxe um elenco mesclado entre influenciadores digitais, jornalista, atletas, músicos e empresários para a disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão. A Record avalia que a nova edição será uma das melhores da história.

Por que a Record crê em temporada histórica de A Fazenda?

1- Busca pela A Fazenda "raiz":

Em entrevista exclusiva a Splash, o diretor Rodrigo Carelli diz crer que a temporada será um sucesso por trazer um elenco de forte personalidade e uma produção com uma dinâmica grandiosa.

O público vai encontrar muita competição, muitas personalidades fortes competindo por esse prêmio. [Vai ser] a Fazenda mais bonita de todas que a gente teve, esteticamente, e provas e atividades novas e grandiosas, como sempre, mas algumas clássicas de outras temporadas.

O diretor ainda acrescenta que A Fazenda 15 trará releituras das primeiras edições para transformar a temporada em um marco histórico. "Espero que seja uma Fazenda especial, queremos trazer a vibe das primeiras edições, da 'fazenda tradicional'. Tem a varanda de Itu, o galinho está volta, provas clássicas, como o 'ferra peão', e a gente está com um elenco variadíssimo e forte, que pode render muitas histórias interessantes."

Estamos com uma decoração mais de madeira, lembrando o clássico, mas com um investimento maior. Essa Fazenda pode ser a maior de todas. Tem muito potencial, pois as pessoas vão receber tudo de bom que tivemos nas outras edições.

2- Novas e 'velhas' dinâmicas:

Indagado sobre melhorias para o jogo, Carelli reforçou que o desafio da Record é sempre "melhorar em todos os aspectos". "É um desafio enorme para o pessoal da produção, da cenografia, da técnica. A gente sempre tenta melhorar em todos os aspectos. Aspecto técnico e estético. É um desafio muito grande. É um trabalho que começa praticamente quando a outra acaba."

Carelli fez mistério sobre o planejamento desta temporada, mas contou que haverá provas clássicas da história do reality show para a alegria dos fãs. "A gente vai ter algumas atividades, algumas provas clássicas. E uma delas é o 'ferra peão', aquele famoso ferra peão que as pessoas gostam. E teremos as chegadas dos participantes, como antigamente, que são muito legais. Essa fazenda vai ser explosiva."

Frio na barriga tem sempre, né? É uma responsabilidade e uma equipe muito grande. É uma estrutura muito grande para a gente cuidar e acaba sendo muita responsabilidade. Uma emoção sempre.

3- Recurso do VAR

Carelli também confirmou que a edição 15 de A Fazenda irá abusar e explorar do recurso do VAR (video assistente referee) para levar ao público máximo de informações do jogo.

A tecnologia — usada no futebol para chegar inflações no jogo — irá oferecer ao público explicações de casos polêmicos, como histórias contadas em diferentes versões entre os peões.

Além disso, o recurso estará presente durante as dinâmicas do jogo. Assim, o reality show tentará evitar erros de contagens de pontos ou movimentações ilegais nas provas. "Testamos um VAR que vai estar inclusivo na prova", declarou Carelli.

4- Segurança reforçada:

Carelli fora questionado se haveria chance de familiares e amigos dos peões irem até a porta do confinamento — como em 2022, quando as irmãs da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra tentaram tirá-la do jogo. O diretor de A Fazenda 15 afirmou que houve uma atualização no sistema de segurança para evitar intromissão de terceiro.

O sistema de segurança está muito aprimorado, toda edição a gente aprimora e essa está ainda mais. Não vamos revelar detalhes sobre esses protocolos, justamente para ninguém furá-los.