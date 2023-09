Deborah diz em quem aposta em A Fazenda 2023 e 'segredo' para vencer

Deborah Albuquerque, influenciadora e participante de A Fazenda 14 (Record), para o Balanço Geral RJ (Record):

Apostas para A Fazenda 15 (Record). "Acho que vão entregar muito, principalmente o elenco feminino. Rachel Sheherazade, Cariúcha, maravilhosa, minha amiga, um grande nome que acho que tem tudo pra ir lá pras finaleiras do jogo. Quero muito uma dinâmica de Cariúcha com Rachel Sheherazade e Simioni [Kamila], porque a brava tem nome, viu, a Simioni".

Segredo pra ganhar. "O segredo é: primeiro, não caia numa roça dupla. Fuja da roça. Porque a roça é o caminho mais perto de casa. Jogue com estratégia, faça sim suas armações, tenha sim alguns aliados, porém não se divida tanto em grupos, você perde a essência do individual. Às vezes você perde sua persona porque você vira um grupo. Tenha seus aliados para armar um bom jogo, mas não se divida tanto, porque fica muito chato".

O que teria feito diferente. "Teria falado até mais, fui a participante mais braba, com coerência, sem falar palavrão, humilhar ninguém e ameaçar ninguém. Num reality a gente só se arrepende do que não fez. Teria feito até mais. Se hablei no ao vivo, teria hablado mais. Me arrependo do que não fiz, poderia ter falado mais".

Pontos Altos. "Gosto muito das festas. Elas são pras pessoas animadas. Gostei muito da participação do DJ lá dentro, porque é muito legal ver um rosto novo. E o pós-festa é muito legal, porque a galera ia muito animada para casa. E a energia dos meus amigos, a gente tinha essa coisa cômica, engraçada".

A pré-estreia de A Fazenda 15 acontece nesta segunda-feira (18), às 22h30min, e a estreia na terça-feira, 19.

