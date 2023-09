Byun Hee-bong, ator de 'Parasita', morre aos 81 anos

Os longas mais conhecidos do público brasileiro em que o ator participou foram "Parasita" e "Okja". Todos os dois filmes dirigidos pelo ganhador do Oscar Bong Joon-ho.

Em 2020, Hee-bong recebeu do governo sul-coreano a Ordem do Mérito Cultural de Eungwan. Ela é segunda mais alta da condecoração cultural do país. Esse foi um reconhecimento à contribuição de Byun para a cultura da Coreia do Sul.