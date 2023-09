Bruna Marquezine posa com mix de joias avaliado em mais de R$ 600 mil

Na tarde de hoje, Bruna Marquezine publicou cliques de um ensaio fotográfico em que aparece usando mix de joias luxuosas da Tiffany & Co, avaliado em mais de R$ 600 mil.

A artista usou os seguintes acessórios: pulseira em ouro amarelo e branco com meio pavé de diamantes (R$ 96 mil); pulseira em ouro amarelo com detalhes de diamante (R$ 69mil); brincos em ouro amarelo com diamantes, médios (R$ 42.900); anel em ouro amarelo com diamantes (R$ 21.750), anel em ouro amarelo com pavé de diamantes (R$ 35.200), dois anéis em ouro amarelo R$ (8.350); pulseira em ouro amarelo com pavé de diamantes completo (R$ 243 mil) e pendente em ouro amarelo com pavé de diamantes, médio (R$ 80 mil).

Todas as joias juntas deram o valor de R$ 604.550,00, de acordo com os valores do site da Tiffany & Co.