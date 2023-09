Flavio Prado briga com repórter na Jovem Pan: 'Torcedor com microfone'

A transmissão da Jovem Pan Esportes ontem foi interrompida por um bate-boca entre os jornalistas Flávio Prado e Rodrigo Viga.

Eles comentavam o desempenho do Flamengo e do jogador Gabigol quando começaram a se exaltar: "Foi você que contestou a minha opinião e de maneira grosseira. Eu não contestei a tua porque eu nem presto atenção no que você fala. Você é um torcedor com o microfone no ar", disparou Flávio Prado.

Tudo começou quando Rodrigo Viga criticou a proposta de salário feita por Gabigol, e Flávio Prado rebateu. "Encontramos um advogado novo na mesa", disse Rodrigo Viga. Flávio Prado se ofendeu: "Não, eu sou advogado há mais de 20 anos. Agora, eu não sou advogado de jogador, não tô nem aí com jogador. Eu não me meto com jogador, não fico perto. Faz muito tempo que eu deixei de ser repórter. Os repórteres hoje, eles são obrigados a puxar saco de jogador".