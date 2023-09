Após vitória contra Gilda, Marê recebe notícia chocante em 'Amor Perfeito'

O juiz convocará Leonel (Paulo Gorgulho) a depor, e o empresário acusará Gilda (Mariana Ximenes) de ter atentado contra ele. A vilã será presa, e todos vão se espantar com as revelações de Leonel em "Amor Perfeito", novela das seis da Globo.

Marê (Camilla Queiroz) vai comemorar sua liberdade com Orlando (Diogo Almeida) e Marcelino (Levi Asaf). Gaspar (Thiago Lacerda) decidirá deixar a cidade, e Cândida (Zezé Polessa) confrontará Anselmo (Paulo Betti) sobre sua cumplicidade com os crimes do filho.

Wanda (Juliana Alves) pedirá que Sílvio (Bukassa Kabengele) saia de sua casa, e Laura (Gabz) apoiará a mãe. Já Marcelino pedirá que Orlando e Marê se casem para que possam adotá-lo.